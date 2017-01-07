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В Турции уволены более 6 тысяч государственных служащих

07.01.2017 07:32
Под действие правительственного указа попали более двух тысяч офицеров полиции и больше тысячи чиновников министерства юстиции
В Турции уволены более 6 тысяч государственных служащих
Фото: EPA

В Турции в рамках новой волны массовых чисток после неудавшегося летом военного переворота уволены более шести тысяч государственных служащих. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на турецкие СМИ.

Соответствующий декрет был подписан в пятницу, 6 января. Под его действие попали 2678 офицеров полиции, 1699 чиновников министерства юстиции и 838 служащих министерства здравоохранения, а также 649 ученых и 135 должностных лиц из управления по религиозным делам. 

3 января парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения еще на три месяца. Режим ЧП дает властям право увольнять государственных служащих и закрывать организации, в том числе СМИ.

По последним данным, более 41 тыс человек были арестованы по подозрению в связях с проповедником Гюленом, которого власти Турции обвиняют в организации попытки военного переворота.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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