Глава Пентагона: США готовы сбивать ракеты КНДР

По его словам, возможности ядерной и противоракетной программ КНДР представляют "серьезный вызов" для США.

3 января избранный президент США Дональд Трамп ранее отреагировал на заявления главы КНДР о проведении очередного запуска МБР. Трамп в освем Twitter написал "Этого не будет!".

4 января США пригрозили Северной Корее новыми санкциями.

8 января Северная Корея заявила о готовности к очередному испытательному запуску межконтинентальной баллистической ракеты "в любое время и в любом месте".

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