Глава Пентагона: США готовы сбивать ракеты КНДР
09.01.2017 00:43
Министр обороны США Эштон Картер заявил, что его страна готова сбивать северокорейские ракеты направленные против США или их союзников
Эштон Картер (фото - ЕРА)
США готовы сбить северокорейскую ракету, если она будет "направлена против нашей территории или территории наших друзей и союзников". Об этом заявил министр обороны США Эштон Картер, сообщает Reuters.
По его словам, возможности ядерной и противоракетной программ КНДР представляют "серьезный вызов" для США.
1 января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что подготовка к запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) подходит к завершающему этапу.
3 января избранный президент США Дональд Трамп ранее отреагировал на заявления главы КНДР о проведении очередного запуска МБР. Трамп в освем Twitter написал "Этого не будет!".
4 января США пригрозили Северной Корее новыми санкциями.
8 января Северная Корея заявила о готовности к очередному испытательному запуску межконтинентальной баллистической ракеты "в любое время и в любом месте".
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