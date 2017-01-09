USD:  27.10  27.84   EUR:  28.30  29.40  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Глава Пентагона: США готовы сбивать ракеты КНДР

09.01.2017 00:43
Министр обороны США Эштон Картер заявил, что его страна готова сбивать северокорейские ракеты направленные против США или их союзников
Глава Пентагона: США готовы сбивать ракеты КНДР
Эштон Картер (фото - ЕРА)
США готовы сбить северокорейскую ракету, если она будет "направлена против нашей территории или территории наших друзей и союзников". Об этом заявил министр обороны США Эштон Картер, сообщает Reuters.

По его словам, возможности ядерной и противоракетной программ КНДР представляют "серьезный вызов" для США.

1 января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что подготовка к запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) подходит к завершающему этапу.

3 января избранный президент США Дональд Трамп ранее отреагировал на заявления главы КНДР о проведении очередного запуска МБР. Трамп в освем Twitter написал "Этого не будет!".

4 января США пригрозили Северной Корее новыми санкциями.

8 января Северная Корея заявила о готовности к очередному испытательному запуску межконтинентальной баллистической ракеты "в любое время и в любом месте".

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 