USD:  27.10  27.84   EUR:  28.30  29.40  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Кибератаки на США: Трамп примет решение по РФ после инаугурации

09.01.2017 08:40
Советник президента США сообщила, что Дональд Трамп после 20 января встретится со своей командой по безопасности и разведке
Кибератаки на США: Трамп примет решение по РФ после инаугурации
Дональд Трамп (фото - EPA)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп примет решение относительно будущих отношений с Россией после инаугурации. Об этом заявила советник Трампа Келлиэнн Конуэй в интервью NBC.

"Когда он станет президентом, после 20 января и встретится со своей командой по безопасности и разведке, он, как президент Трамп, примет решение о том, что делать", - сказала она, отвечая на вопрос, как поступит Трамп в отношении России, после ознакомления с докладом о кибератаках. 

5 января разведка США получила "убедительные доказательства", что Москва передала сайту WikiLeaks похищенные хакерами с серверов Демократической партии данные через некую третью сторону. 6 января власти США заявили, что установили посредников, которые передали Wikileaks украденные электронные письма штаба Демократической партии.

8 января будущий начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил, что избранный президент США Дональд Трамп признает, что Россия стоит за кибератаками на выборы в США и может предпринять ответные действия.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 