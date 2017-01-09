Кибератаки на США: Трамп примет решение по РФ после инаугурации

Советник президента США сообщила, что Дональд Трамп после 20 января встретится со своей командой по безопасности и разведке

Новоизбранный президент США Дональд Трамп примет решение относительно будущих отношений с Россией после инаугурации. Об этом заявила советник Трампа Келлиэнн Конуэй в интервью NBC.

"Когда он станет президентом, после 20 января и встретится со своей командой по безопасности и разведке, он, как президент Трамп, примет решение о том, что делать", - сказала она, отвечая на вопрос, как поступит Трамп в отношении России, после ознакомления с докладом о кибератаках.

5 января разведка США получила "убедительные доказательства", что Москва передала сайту WikiLeaks похищенные хакерами с серверов Демократической партии данные через некую третью сторону. 6 января власти США заявили, что установили посредников, которые передали Wikileaks украденные электронные письма штаба Демократической партии.

8 января будущий начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил, что избранный президент США Дональд Трамп признает, что Россия стоит за кибератаками на выборы в США и может предпринять ответные действия.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.