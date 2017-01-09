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Продажи британских суперъяхт достигли пика - СМИ

09.01.2017 09:50
Впервые за последние восемь лет годовые объемы продаж отрасли превысили 3 миллиарда фунтов
Продажи британских суперъяхт достигли пика - СМИ
Фото: скриншот видео

Продажи британских суперъяхт достигли пика со времен финансового кризиса 2008 года. Об этом сообщает ВВС.

Впервые за последние восемь лет годовые объемы продаж отрасли превысили 3 миллиарда фунтов (около $3,7 млрд, - ред).

Согласно докладу Британской судовой федерации, представляющей интересы местных судостроителей различного профиля, крупнейшими в Британии производителями суперъяхт, чей бренд хорошо известен в разных странах мира, считаются компании Sunseeker и Princess.

В целом же британская отрасль по производству суперъяхт - четвертая в мире, исходя из показателей годового оборота.

Эксперты прогнозируют, что в 2017 году рост объемов продаж британских суперъяхт замедлится - одной из главных причин этого называют неуверенность инвесторов в связи с Brexit и переговорами о выходе Британии из ЕС.

1 октября сообщалось, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz расширил линейку своих транспортных средств яхтой Arrow460-Grandturismo.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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