Продажи британских суперъяхт достигли пика - СМИ
Продажи британских суперъяхт достигли пика со времен финансового кризиса 2008 года. Об этом сообщает ВВС.
Впервые за последние восемь лет годовые объемы продаж отрасли превысили 3 миллиарда фунтов (около $3,7 млрд, - ред).
Согласно докладу Британской судовой федерации, представляющей интересы местных судостроителей различного профиля, крупнейшими в Британии производителями суперъяхт, чей бренд хорошо известен в разных странах мира, считаются компании Sunseeker и Princess.
В целом же британская отрасль по производству суперъяхт - четвертая в мире, исходя из показателей годового оборота.
Эксперты прогнозируют, что в 2017 году рост объемов продаж британских суперъяхт замедлится - одной из главных причин этого называют неуверенность инвесторов в связи с Brexit и переговорами о выходе Британии из ЕС.
1 октября сообщалось, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz расширил линейку своих транспортных средств яхтой Arrow460-Grandturismo.
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