В Польше найден мертвым сын экс-президента Валенсы
09.01.2017 11:08
Судмедэксперты исключили возможность убийства
В Польше умер один из четырех сыновей экс-президента страны Леха Валенсы. Об этом сообщает Associated Press.
Тело Пшемыслав Валенса, которому было 43 года, обнаружил один из членов его семьи в квартире.
В полиции отметили, что судмедэксперты исключили возможность убийства.
Вскрытие тела запланировано на понедельник. Пшемыслав был третьим ребенком бывшего президента Польши Леха Валенсы и его жены Дануты.
"В молодости у него были проблемы с алкоголем, его задерживали за вождение в нетрезвом состоянии", - отмечает издание.
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