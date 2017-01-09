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В Польше найден мертвым сын экс-президента Валенсы

09.01.2017 11:08
Судмедэксперты исключили возможность убийства
В Польше найден мертвым сын экс-президента Валенсы

В Польше умер один из четырех сыновей экс-президента страны Леха Валенсы. Об этом сообщает Associated Press.

Тело Пшемыслав Валенса, которому было 43 года, обнаружил один из членов его семьи в квартире.

В полиции отметили, что судмедэксперты исключили возможность убийства. 

Вскрытие тела запланировано на понедельник. Пшемыслав был третьим ребенком бывшего президента Польши Леха Валенсы и его жены Дануты.

"В молодости у него были проблемы с алкоголем, его задерживали за вождение в нетрезвом состоянии", - отмечает издание.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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