В США задержали топ-менеджера Volkswagen

ФБР задержало топ-менеджера автоконцерна Volkswagen Оливера Шмидта, который предстанет перед судом в Детройте

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало топ-менеджера автоконцерна Volkswagen Оливера Шмидта. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Он подозревается в причастности к сокрытию манипуляций с выхлопными газами.

Менеджера переводят в Детройт, где он предстанет перед судом. Шмидт руководил отделом автоконцерна по соблюдению нормативных требований в США в 2014-2015 годах.

Считается, что он якобы играл ключевую роль в сокрытии манипуляций с выхлопными газами.

Официального подтверждения о задержании пока нет.

"В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований Volkswagen вынужден был признать, что во всем мире было продано 11 миллионов автомобилей, на которые было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей Volkswagen в 40 раз превышало допустимые нормы", - отмечает DW.

12 июля сообщалось, что прокуратура города Брауншвейг (Германия) будет требовать наложения штрафных санкций на немецкого автопроизводителя Volkswagen AG из-за дизельного скандала.

В конце июня 2016 года стало известно, что Volkswagen достиг соглашения об урегулировании исков в рамках дизельного скандала с федеральными регуляторами США, частными истцами и регуляторами в 44 штатах страны, округом Колумбия и Пуэрто-Рико.

В рамках договора немецкий автопроизводитель выплатит около $15,34 млрд компенсаций за принесенный ущерб в результате использования "умного" программного обеспечения, которое скрывало количество вредных веществ в выхлопных газах дизельных автомобилей производителя.

Также в США, помимо выплаты уже оговоренных $15,3 млрд, Volkswagen должен оплатить еще $86 млн штрафа штату Калифорния за нарушение местных законов.

В свою очередь, в начале июня 2016 года, в Испании СМИ распространили информацию, что власти страны якобы обвиняют концерн в мошенничестве и преступлениях против окружающей среды.

Напомним, скандал вокруг Volkswagen - Дизельгейт, разгорелся в сентябре 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США уличило немецкую компанию в использовании программного обеспечения, которое влияло на работу двигателей. Программа включала фильтры при прохождении тестов на количество вредных веществ в выхлопных газах и выключала их при обычной эксплуатации. Уровень загрязнения при этом отличался в разы. Этим компания нарушила закон США о чистоте воздуха.

Вслед за этим аналогичные расследования (которые часто сопровождаются обысками в штаб-квартирах местных представителей) запустили и другие страны: Германия, Норвегия, Франция, Южная Корея, Канада, ЮАР, Австралия, Франция, Италия и др. В январе 2016 года к расследованию дизельного скандала VWподключился Европарламент. Речь идет об автомобилях, выпущенных в период с 2009 по 2015 годы.

Помимо репутационных потерь немецкому автогиганту грозят многомиллиардные штрафы. Только власти США намерены отсудить у концерна $18 млрд.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.