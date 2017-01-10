Пакистан успешно провел первый запуск подводной БР
10.01.2017 02:41
В Пакистане была испытана баллистическая ракета Бабур-3 с дальностью 450 км, которая может нести ядерную боеголовку
Фото: ЕРА
В Пакистане был успешно проведен запуск подводной баллистической ракеты Бабур-3. Об этом сообщили представители Министерства обороны, передает Reuters.
Запуск ракеты, по словам военных, был демонстрацией силы в качестве сдерживающего фактора для Индии.
Дальность ракеты составляет 450 км и она может нести ядерную боеголовку.
Как сообщают журналисты, Министерство обороны Индии еще никак не прокомментировало запуск Пакистаном ПБР.
30 сентября министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф пригрозил "ликвидировать Индию" с помощью ядерного оружия, если она "осмелится навязать войну".
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