На выборах президента Европарламента определились с фаворитами

Кандидаты от двух крупнейших групп Европарламента Джанни Питтелла (группа "Социалистов и демократов") и Антонио Таяни (Европейская народная партия) являются фаворитами в предвыборной гонке за место президента Европарламента, хотя явного лидера среди них нет. Об этом сообщается в прогнозе VoteWatch Europe.





В VoteWatch отмечают, что Таяни и Пителла должны уверенно выйти во второй тур, набрав около 200 голосов каждый.

При существующем положении вещей, Таяни имеет небольшое преимущество в 11 голосов перед Пителла, и он може легко выиграть выборы.







Фото: votewatch.eu

Питтеллу поддерживают левые партии (GUE-NGL, "зеленые" и S&D), а также примерно две трети членов ALDE. Но это не обеспечит ему победу. Таяни может одержать победу на выборах благодаря поддержке большинства депутатов-евроскептиков (EFDD и ENF), а также некоторых скандинавских и немецких членов ALDE.

Европейский парламент должен избрать своего президента 17 января после решения действующего президента Мартина Шульца оставить свою должность в пользу карьеры в немецкой политике.

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