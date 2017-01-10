USD:  27.10  27.84   EUR:  28.30  29.40  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

На выборах президента Европарламента определились с фаворитами

10.01.2017 11:18
Европейский парламент должен избрать своего президента 17 января
На выборах президента Европарламента определились с фаворитами
Фото: EPA

Кандидаты от двух крупнейших групп Европарламента Джанни Питтелла (группа "Социалистов и демократов") и Антонио Таяни (Европейская народная партия) являются фаворитами в предвыборной гонке за место президента Европарламента, хотя явного лидера среди них нет. Об этом сообщается в прогнозе VoteWatch Europe.


В VoteWatch отмечают, что Таяни и Пителла должны уверенно выйти во второй тур, набрав около 200 голосов каждый.

При существующем положении вещей, Таяни имеет небольшое преимущество в 11 голосов перед Пителла, и он може легко выиграть выборы.



Фото: votewatch.eu

Питтеллу поддерживают левые партии (GUE-NGL, "зеленые" и S&D), а также примерно две трети членов ALDE. Но это не обеспечит ему победу. Таяни может одержать победу на выборах благодаря поддержке большинства депутатов-евроскептиков (EFDD и ENF), а также некоторых скандинавских и немецких членов ALDE.

Европейский парламент должен избрать своего президента 17 января после решения действующего президента Мартина Шульца оставить свою должность в пользу карьеры в немецкой политике.

Читайте также: ЕП: Украина ждет зеленый свет по безвизовому режиму

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 