Дизельный скандал: Volkswagen выплатит США $4,3 млрд

Немецкая автомобильная компания выплатит деньги правительству США для урегулирования дизельного скандала

Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG согласился выплатить США $4,3 млрд для урегулирования дизельного скандала, связанного с нарушениями концерном экологических норм. Об этом сообщает Reuters.

Компания подтвердила, что провела переговоры с американскими регулирующими органами о заключении мирового соглашения по выплате компенсаций. Также сообщается, что компания Volkswagen планирует признать свою вину.

В общей сложности расходы автомобильной компании на урегулирование скандала превысили $19,2 млрд.

Скандал вокруг Volkswagen - Дизельгейт, разгорелся в сентябре 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США уличило немецкую компанию в использовании программного обеспечения, которое влияло на работу двигателей. Программа включала фильтры при прохождении тестов на количество вредных веществ в выхлопных газах и выключала их при обычной эксплуатации. Уровень загрязнения при этом отличался в разы. Этим компания нарушила закон США о чистоте воздуха.

9 января Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало топ-менеджера автоконцерна Volkswagen Оливера Шмидта.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.