В Финляндии стало меньше противников членства в НАТО - опрос

В сравнении с аналогичным опросом, проведенным осенью, количество противников альянса в Финляндии уменьшилось почти на 10 процентов

Идея членства Финляндии в НАТО вызывает меньше сопротивления в обществе, чем раньше. Таковы данные опроса Taloustutkimus для издание Maaseudun Tulevaisuus.

Согласно опросу, членство в НАТО поддерживают 26%, а против членства в альянсе выступают 48% опрошенных финнов.

При этом, если количество тех, кто является сторонниками НАТО в сравнении с аналогичным опросом, проведенным осенью, почти не изменилась, то количество противников альянса уменьшилось почти на 10 %.

Опрос проводился на прошлой неделе. Было опрошено 1034 респондента. Погрешность может составлять 3%.

28 декабря 2016 года сообщалось, что согласно опросу, проведенного Фондом Деминициативы и Центром Разумкова, большинство граждан Украины готовы поддержать вступление страны в НАТО на референдуме, если таковой будет проведен. По данным опроса, более 60% респондентов приняли бы участие в референдуме о членстве Украины в НАТО, из них 71% проголосовали бы за вступление.



Смотрите также: В Польшу прибыли танки из США: видео

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.