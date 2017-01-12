У Трампа хотят запретить КНР использовать искусственные острова

Рекс Тиллерсон сравнил создание Китаем в Южно-Китайском море "новой суши" и застройку ее военной инфраструктурой с аннексией Крыма путинской Россией

Напряжение в отношениях между Пекином и Вашингтоном будет расти на фоне заявлений кандидата на пост госсекретаря в администрации 45-го президента США Дональда Трампа Рекса Тиллерсона о ситуации в Южно-Китайском море, пишет агентство Reuters. Последний заявил, что Китаю нужно запретить использовать насыпанные в ЮКМ острова.

Тиллерсон сравнил создание Китаем в океане "новой суши" в виде островов и застройку их военной инфраструктурой с аннексией Крыма путинской Россией.

"Мы намерен отправить Китаю четкий сигнал, что, во-первых, создание островов должно прекратиться, и, во-вторых, вам (Китаю, - ред.) не будет разрешен доступ к этим островам", - сказал он.

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При этом бывший глава Exxon Mobil не уточнил, каким именно образом США могут запретить Китаю пользоваться созданными островами. Ранее Трамп в той же манере пообещал не дать КНДР разработать межконтинентальную баллистическую ракету, не уточнив, как Вашингтон этому помешает.

Укрепляя военное присутствие в акватории ЮКМ, Пекин фактически посягает на международные воды, по которым ежегодно проходят торговые потоки на $5 трлн. Такую политику КНР оспаривают соседи - Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам.

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Тиллерсон назвал активность Китая в ЮКМ "чрезвычайно беспокоящей" и такой, которая несет угрозу "всей глобальной экономике".

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