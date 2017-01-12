Чалый: В Конгрессе США собирают голоса за новые санкции против РФ

Разговор США с путинской Россией при Дональде Трампе будет проходить "с мощной позиции силы", полагает украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый

Разработанный сенаторами США проект закона по обновленным санкциям против РФ принесет в случае его принятия усиление давления на экономику государства-агрессора. Об этом в эфире канала 112 Украина рассказал посол Украины в США Валерий Чалый.

"Это очень серьезный законопроект. Он имеет широкое применение, добавляет санкции в энергетической сфере, экономической... Сейчас идет работа в Конгрессе, чтобы увеличить число сенаторов, которые будут его поддерживать", - отметил он.

По словам дипломата, если закон примут, "можно говорить об усилении санкций".

Ранее группа сенаторов США передала Сенату законопроект о дополнительных санкциях против РФ. Среди авторов документа - республиканец Джон Маккейн, демократы Бен Кардин и Роберт Менендес.

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Кроме того, считает Чалый, в Вашингтоне приходящие на смену старой администрации президента США люди придерживаются позиции, что диалог с Москвой будет идти с позиции силы. "Позиция звучит четко: разговор с Россией будет происходить с мощной позиции силы", - заявил он.

"Звучат заявления тех людей, которые будут приходить на должности, что возможно использовать и другие инструменты (давления на РФ, - ред.), которые не были применены в полной мере", - подчеркнул посол.

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