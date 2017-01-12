Ле Пен была замечена в Trump Tower: фото
Кандидат в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен сегодня была замечена во временной резиденции избранного президента США Дональда Трампа Trump Tower. Об этом сообщает Reuters.
Однако пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер заявил, что она не встречалась с ним или его командой.
"Никаких встреч с кем-либо", - сказал он.
Согласно источникам издания, Ле Пен была замечена у входа в лифт. Ранее она была замечена в здании с тремя мужчинами. При этом Ле Пен отказалась сообщить о цели своего визита.
Reuters определил мужчин, которые были с Ле Пен, как Луи Алиота, ее партнера и вице-президента Национального фронта; Людовика Де Данна, ее советника по международным делам, и итальянского бизнесмена Джорджа Ломбарди, друга Трампа, который живет в Trump Tower.
3 января Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не является незаконной". СБУ направила в МИД письмо о запрете ей въезда в Украину.
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