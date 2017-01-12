USD:  27.69  28.35   EUR:  28.88  29.98  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Ле Пен была замечена в Trump Tower: фото

12.01.2017 20:36
Пресс-секретарь Трампа утверждает, что она не встречалась ни с ним, ни с его командой
Ле Пен была замечена в Trump Tower: фото
Фото: twitter.com/srl

Кандидат в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен сегодня была замечена во временной резиденции избранного президента США Дональда Трампа Trump Tower. Об этом сообщает Reuters.

Однако пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер заявил, что она не встречалась с ним или его командой.
"Никаких встреч с кем-либо", - сказал он.

Согласно источникам издания, Ле Пен была замечена у входа в лифт. Ранее она была замечена в здании с тремя мужчинами. При этом Ле Пен отказалась сообщить о цели своего визита.

Reuters определил мужчин, которые были с Ле Пен, как Луи Алиота, ее партнера и вице-президента Национального фронта; Людовика Де Данна, ее советника по международным делам, и итальянского бизнесмена Джорджа Ломбарди, друга Трампа, который живет в Trump Tower.

3 января Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не является незаконной". СБУ направила в МИД письмо о запрете ей въезда в Украину. 

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 