Ле Пен была замечена в Trump Tower: фото

Пресс-секретарь Трампа утверждает, что она не встречалась ни с ним, ни с его командой

Кандидат в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен сегодня была замечена во временной резиденции избранного президента США Дональда Трампа Trump Tower. Об этом сообщает Reuters.

Однако пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер заявил, что она не встречалась с ним или его командой.

"Никаких встреч с кем-либо", - сказал он.

Согласно источникам издания, Ле Пен была замечена у входа в лифт. Ранее она была замечена в здании с тремя мужчинами. При этом Ле Пен отказалась сообщить о цели своего визита.

Reuters определил мужчин, которые были с Ле Пен, как Луи Алиота, ее партнера и вице-президента Национального фронта; Людовика Де Данна, ее советника по международным делам, и итальянского бизнесмена Джорджа Ломбарди, друга Трампа, который живет в Trump Tower.

3 января Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не является незаконной". СБУ направила в МИД письмо о запрете ей въезда в Украину.

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