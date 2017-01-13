USD:  27.69  28.35   EUR:  28.88  29.98  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Сирия обвинила Израиль в обстреле военного аэродрома в Дамаске

13.01.2017 06:28
Сирийское армейское командование заявило, что удар по аэродрому нанесли с территории Израиля и назвали это "вопиющим надением"
Сирия обвинила Израиль в обстреле военного аэродрома в Дамаске
Фото: Amichai Stein/Twitter

Власти Сирии обвинили Израиль в нанесении удара по военному аэродрому Меззе на юго-западе Дамаска. Об этом сообщает BBC.

Государственное телевидение процитировало заявление армии Асада, в котором говорится, что удар по аэродрому был нанесен с территории Израиля.

Точно не известно, речь идет о ракетном обстреле или об авианалете. Государственное агентство Сана сообщает, что на место выехали машины скорой помощи. 

Сирийское армейское командование предупредило Израиль о последствиях, которые повлечет за собой "вопиющее нападение".

Израиль пока никак не прокомментировал эти обвинения.

Читайте также: На военном аэродроме около Дамаска произошла серия взрывов

Ранее Сирия неоднократно заявляла об ударах Израиля по своей территории. Израиль это не подтверждал, но и не опровергал.

Авиабаза Меззе является крупным стратегическим объектом размещения отрядов сирийской республиканской гвардии.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 