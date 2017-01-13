Сирия обвинила Израиль в обстреле военного аэродрома в Дамаске
Власти Сирии обвинили Израиль в нанесении удара по военному аэродрому Меззе на юго-западе Дамаска. Об этом сообщает BBC.
Государственное телевидение процитировало заявление армии Асада, в котором говорится, что удар по аэродрому был нанесен с территории Израиля.
Точно не известно, речь идет о ракетном обстреле или об авианалете. Государственное агентство Сана сообщает, что на место выехали машины скорой помощи.
Сирийское армейское командование предупредило Израиль о последствиях, которые повлечет за собой "вопиющее нападение".
Израиль пока никак не прокомментировал эти обвинения.
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Ранее Сирия неоднократно заявляла об ударах Израиля по своей территории. Израиль это не подтверждал, но и не опровергал.
Авиабаза Меззе является крупным стратегическим объектом размещения отрядов сирийской республиканской гвардии.
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