Эрдоган не исключает роспуск парламента и досрочные выборы

Турецкий президент заговорил о возможности проведения досрочных выборов в парламент, если депутаты не проголосуют спорные правки в конституцию страны

Нельзя исключать вариант с проведением досрочных парламентских выборов в Турции, если депутаты "будут неспособны делать свою работу". Такую мысль озвучил сегодня после пятничной молитвы турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет агентство Reuters.

"Эрдоган сказал, что всегда был против досрочных выборов и надеется, что дискуссии о конституционной реформе будут завершены на неделе", - говорится в сообщении.

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В ночь на 13 января 2017 года законодатели Турции одобрили ключевые статьи законопроекта, который установит в стране президентскую форму правления. Оппозиция заявила об угрозе узурпации президентом Эрдоганом власти.

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