В Москве считают, что санкции против РФ вскоре могут отменить

По словам первого вице-премьера России Игоря Шувалова, судьба санкций и контрсанкций зависит от "политической повестки"

В российском правительстве считают, что санкции Запада в отношении России, как и ответные контрсанкции Москвы, вскоре могут быть отменены. Об этом на Гайдаровском форуме заявил первый вице-премьер-министр РФ Игорь Шувалов, сообщает ТАСС.

"Наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе, мне и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены. Даже если этого не произойдет, это будет другая для нас задача, будем в ней как-то работать. Но это будет создавать долгосрочные проблемы, потому что все игроки на рынке сейчас уже привыкнут к таким ограничениям, и это очень плохо", - сказал он.

Шувалов отметил, что судьба санкций и контрсанкций зависит от "политической повестки".

"Как будет развиваться политическая повестка? Придет новая администрация США, как это будет развиваться в их диалоге США - Евросоюз, как они будут говорить с нами. Вы знаете позицию нашего президента, что мы готовы всегда к открытому диалогу настолько, насколько готовые наши партнеры. Но я в своей работе должен думать об этом периоде - до 31 декабря 2017 года, и все игроки на рынке должны к этому также готовиться. Произойдет продление, не произойдет - это политическая повестка", - подчеркнул первый вице-премьер государства-агрессора.

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При этом Шувалов не исключил, что после отмены контрсанкций к властям РФ могут обратиться с просьбой защитить российских производителей от западных товаров, которые начнут поступать на рынок после отмены ограничений. Однако, по словам чиновника, производители не должны рассчитывать на какие-либо протекционистские меры от государства.

27 декабря 2016 года Министерство торговли США добавило в санкционный список еще 23 компании из России и оккупированного Крыма.

13 января 2017 года сообщалось о том, что предложенные американскими сенаторами новые секторальные санкции против РФ могут коснуться структур и лиц, имеющих отношение к киберактивности страны-агрессора в США, а также компаний, инвестирующих в развитие нефтяных и газовых ресурсов России.

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