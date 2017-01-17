Умер последний астронавт, побывавший на Луне
Умер астронавт Юджин Сернан, командир Аполлона-17 и последний человек, ступивший на Луну. Об этом сообщается на сайте NASA.
Сернан умер в возрасте 82 лет.
"Он запомнился не только своими достижениями с ВМС США и NASA, но желанием вдохновить студентов "мечтать и исследовать", - говорится в сообщении.
Сернан побывал в космосе трижды. В 1966 году был вторым пилотом корабля Джемини-9, в 1969 - пилотом Аполлона-10, затем командовал миссией Аполлона-17.
В 1972 году корабль Аполлон-17 осуществил 11-й и последний полет в рамках программы.
Юджин Сернан на Луне, 12 декабря 1972 (фото - ЕРА)
Сернан верил и мечтал, что человечество когда-нибудь снова ступит на Луну.
5 января космическое агентство NASA опубликовало аэрокосмические фотографии поверхности планеты за 2016 и сравнило с более старыми снимками.
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