Умер последний астронавт, побывавший на Луне

Юджин Сернан трижды побывал в космосе и был командующим корабля Аполлон-17. Космонавт умер в возрасте 82 лет

Умер астронавт Юджин Сернан, командир Аполлона-17 и последний человек, ступивший на Луну. Об этом сообщается на сайте NASA.

Сернан умер в возрасте 82 лет.

"Он запомнился не только своими достижениями с ВМС США и NASA, но желанием вдохновить студентов "мечтать и исследовать", - говорится в сообщении.

Сернан побывал в космосе трижды. В 1966 году был вторым пилотом корабля Джемини-9, в 1969 - пилотом Аполлона-10, затем командовал миссией Аполлона-17.

В 1972 году корабль Аполлон-17 осуществил 11-й и последний полет в рамках программы.





Юджин Сернан на Луне, 12 декабря 1972 (фото - ЕРА)

Сернан верил и мечтал, что человечество когда-нибудь снова ступит на Луну.

5 января космическое агентство NASA опубликовало аэрокосмические фотографии поверхности планеты за 2016 и сравнило с более старыми снимками.

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