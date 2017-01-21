Парламент Турции утвердил переход к президентской республике

Заседание, в ходе которого были внесены поправки в Конституцию, продлилось почти до утра. За проголосовали 339 депутатов, против - 142

Парламент Турции одобрил законопроект о внесении поправок в Конституцию, расширяющих полномочия президента страны. Теперь Турция становится президентской республикой. Об этом сообщает Би-би-си.

За проголосовали 339 депутатов, против - 142.

В тексте документа говорится, что президент будет верховным главнокомандующим и получит право назначать военных на ответственные посты в армии. Также законопроект предполагает, что пост премьер-министра будет упразднен, а право формировать правительство будет за президентом.

Также, согласно поправкам, президент получит право роспуска парламента в любой момент. Состав парламента будет расширен с 550 до 600 законодателей.

Как сообщается, одобренный законопроект должен быть не позднее начала следующей недели передан на утверждение действующему президенту Реджепу Эрдогану.

Согласно законодательству, после утверждения поправок президентом, должен состояться референдум.

20 января вице-премьер Мехмет Шимшек заявил, что Турция больше не считает отставку президента Сирии условием прекращения войны.

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