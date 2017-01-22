В Болгарии принес присягу пророссийский президент Румен Радев

Сегодня закончился срок полномочий экс-президента Болгарии Росена Плевнелиева и новоизбранный президент Румен Радев вступил в должность

В пятницу, 22 января, в Болгарии новоизбранный президент Румен Радев и вице-президент Илияна Йотова при вступлении в должность принесли клятву Народному собранию Болагарии, передает сайт Novinite.

22 января заканчивается срок полномочий президента Болгарии Росена Плевнелиева и новоизбранный президент Радев вступил в должность на специальной церемонии.

В своем первом обращении к Народному собранию страны, Радев заявил, что "будет президентом всех граждан Болгарии, независимо от этноса и вероисповедания".

"Я буду работать с парламентом, правительством, институтами, партиями, организациями и гражданами, чтобы найти решения для Болгарии. Я буду работать с нашими партнерами для ускоренной интеграции. Но я буду президентом, который будет бескомпромиссно защищает права, интересы и достоинство своего народа", - заявил Радев.

13 ноября 2016 года кандидат от Социалистической партии Румен Радев победил во втором туре президентских выборов в Болгарии и стал пятым президентом страны.

После победы Радев заявил, что будет работать с правительством над отменой санкций против Российской Федерации.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.