Тысячи ученых призывают Трампа отменить антииммигрантский указ

Представители науки разместили в интернете соответствующую петицию, которую подписали уже более 2 тысяч человек

Более двух тысяч представителей науки решительно выступили против подписанного президентом США Дональдом Трампом указа, ограничивающего иммиграцию из ряда мусульманских стран. Ученые подписали соответствующую петицию.

"Мы, нижеподписавшиеся, ученые и исследователи из различных областей науки, выражаем нашу озабоченность и решительно выступаем против этой меры по трем причинам", - сказано в тексте петиции.

По мнению ученых, указ, во-первых, носит дискриминационный характер (документ направлен против людей, объединенных в одну группу на основе страны их происхождения); во-вторых, указ наносит ущерб национальным интересам США, так как ограничивает приток в страну талантливых ученых; в-третьих, указ приведет к чрезмерной нагрузке на членов общин, статус которых в США будет пересмотрен.

"Неэтичное и дискриминационное обращение с законопослушными, трудолюбивыми и хорошо интегрированными иммигрантами коренным образом противоречит основополагающим принципам Соединенных Штатов", - говорится в петиции.

Подписавшиеся призвали Трампа пересмотреть его решение.

В пятницу Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию из мусульманских стран. Возмущение этим указом уже выразил основатель Facebook Марк Цукерберг. Интернет-компания Google призвала своих сотрудников, которые находятся за пределами США, вернуться в страну как можно скорее из-за этого указа. Франция и Германия уже официально выразили беспокойство в связи с данным решением Трампа.

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