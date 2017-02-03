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Администрация Трампа пересмотрит отношения с Кубой

03.02.2017 21:53
Теперь основное внимание будет уделено политике Кубы в отношении прав человека
Администрация Трампа пересмотрит отношения с Кубой
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Администрация президента США Дональда Трампа полностью пересматривает политику США в отношении Кубы. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, сообщает ВВС.

Теперь основное внимание будет уделено политике Кубы в отношении прав человека, сказал он.

Другие подробности пока не сообщаются.

В конце 2014 года США и Куба договорились нормализовать отношения. В апреле 2015-го лидеры двух стран - Барак Обама и Рауль Кастро - провели исторические переговоры, а месяц спустя Вашингтон исключил Кубу из списка стран-спонсоров терроризма. 20 июля того же года в Гаване и Вашингтоне официально возобновили работу посольства США и Кубы, что ознаменовало возобновление дипломатических отношений между странами. Страныдоговорились о восстановлении прямого почтового сообщения, а в середине февраля 2016-го - и коммерческого авиасообщения.

28 ноября 2016 года в команде Трампа заявили, что кубинское правительство должно сделать определенные шаги навстречу США в части гражданских свобод и взаимовыгодных соглашений, чтобы потепление отношений между Гаваной и Вашингтоном, наметившееся при Обаме, сохранилось и при Трампе. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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