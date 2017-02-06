По подозрению в связях с ИГ в Турции задержано уже 800 человек

Большинство задержаний подозреваемых в связях с террористами Исламского государства произошло 5 февраля, сообщают в СМИ

Турецкая полиция задержала 820 человек в ходе операции против членов террористической организации Исламское государство, которая стартовала 30 января 2017 года. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet Daily News.

Во время операции по всей стране было задержано 820 человек, которые подозреваются в связях с ИГ.

По данным издания, большинство задержаний произошло 5 февраля - 748 человек. Также полиция изъяла цифровые материалы, два пистолета, четыре винтовки и 372 патрона.

В ночь с 31 декабря на 1 января в ночном клубе Стамбула произошло вооруженное нападение, в результате которого 39 человек было убито. Ответственность за нападение взяла на себя группировка Исламское государство.

5 февраля 2017 года сообщалось о по меньшей мере 400 задержанных подозреваемых в причастности к ИГ.



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