Китай недоволен санкциями США против китайских компаний

Пекин высказал протест Вашингтону в связи с санкциями против китайских компаний в рамках реакции на испытание новой баллистической ракеты в Иране

Китай протестует против санкций, введенных Соединенными штатами против китайских компаний в рамках расширения санкций в связи с испытанием Ираном новой баллистической ракеты. Об этом заявил представитель МИД КНР Лю Кан, сообщает Reuters.

Он сказал, что Пекин высказал протест Вашингтону, и что такие санкции, особенно, когда страдают интересы третьей стороны, не являются полезными в деле укрепления взаимного доверия.

"Мы последовательно выступали против любых односторонних санкций", - сказал представитель МИД Китая.

Руководители двух китайских компаний, включенных в санкционный список, заявили в воскресенье, что они экспортируют только "нормальные" товары в Иран и не считают, что сделали что-то плохое.

Ранее Министерство финансов США ввело санкций против 13 физических лиц и 12 компаний в связи с испытанием Ираном новой баллистической ракеты. В санкционном списке - граждане и компании ОАЭ, Ливана и Китая.

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