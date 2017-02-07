Трамп: Мы решительно поддерживаем НАТО

Президент США выразил готовность поддерживать военный Альянс, однако призвал другие страны-члены "осуществляли полные и надлежащие финансовые вклады"

Президент США Дональд Трамп пообещал поддерживать НАТО, но настоял на увеличении расходов на оборону другими странами-членами Альянса. Об этом сообщает CNN.

"Мы решительно поддерживаем НАТО. Мы только просим, чтобы все члены НАТО осуществляли полные и надлежащие финансовые вклады в Альянс НАТО, чего многие из них уже давно не делают. Многие из них даже не близки к этому. И они должны сделать это", - заявил Трамп.

Президент США также сообщил, что собирается предоставить Альянсу новое оборудование и самолеты.

Также он призвал к совместной борьбе с террористической группировкой Исламское государство, которая осуществляют свои атаки по всей Европе и в США.

Ранее Трамп неоднократно высказывался против НАТО и называл Альянс "устаревшим".

6 февраля в ходе телефонного разговора Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили, в том числе, возможности для "мирного решения конфликта вдоль украинской границы".

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.