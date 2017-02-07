Трамп: Мы решительно поддерживаем НАТО
Президент США Дональд Трамп пообещал поддерживать НАТО, но настоял на увеличении расходов на оборону другими странами-членами Альянса. Об этом сообщает CNN.
"Мы решительно поддерживаем НАТО. Мы только просим, чтобы все члены НАТО осуществляли полные и надлежащие финансовые вклады в Альянс НАТО, чего многие из них уже давно не делают. Многие из них даже не близки к этому. И они должны сделать это", - заявил Трамп.
Президент США также сообщил, что собирается предоставить Альянсу новое оборудование и самолеты.
Также он призвал к совместной борьбе с террористической группировкой Исламское государство, которая осуществляют свои атаки по всей Европе и в США.
Ранее Трамп неоднократно высказывался против НАТО и называл Альянс "устаревшим".
6 февраля в ходе телефонного разговора Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили, в том числе, возможности для "мирного решения конфликта вдоль украинской границы".
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