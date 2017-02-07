От авиаударов по сирийскому городу Идлиб погибли около 30 человек

По версии свидетелей, атаку совершили российские самолеты

По меньшей мере 30 человек погибли, десятки были ранены в результате воздушных ударов по сирийскому городу Идлиб, который удерживают повстанцы. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам свидетелей, было около восьми атак, которые, по предварительным данным, совершили российские самолеты. В Минобороны РФ информацию опровергают.

В агентстве сообщили, что число погибших достигает 30 человек.

"Мы все еще извлекаем тела из-под обломков," - сказал представитель гражданской обороны.

16 декабря 2016 года в ООН заявили, что Сирийский город Идлиб может повторить трагическую судьбу Алеппо, который зачистили российско-асадовские войска.

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