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В Чехии требуют упростить въезд для работы украинцам

08.02.2017 10:31
Уровень безработицы в Чехии - один из самых низких в Евросоюзе
В Чехии требуют упростить въезд для работы украинцам
Фото: скриншот видео

Чешские работодатели призвали правительство в Праге упростить процедуру найма рабочей силы из Украины. Об этом сообщает DW.

Открытое письмо с таким призывом в адрес премьер-министра страны Богуслава Соботки направили Союз работодателей Чехии, Торгово-промышленная палата Чешской Республики и Конфедерация чешской промышленности.

"Местный рынок труда не может предложить достаточного количества квалифицированных кадров ни среди безработных, ни среди недавних выпускников, поэтому работодатели вынуждены искать работников за рубежом", - отмечается в письме.

Уровень безработицы в Чехии - один из самых низких в Евросоюзе, государственную помощь из-за потери работы получают 360 тысяч человек. Несмотря на это, в стране 132 тысячи открытых вакансий, главным образом речь идет о сфере IТ, строительства, промышленности, электроники, авто- и машиностроения. 

23 января сообщалось, что в 2016 году Польша выдала для граждан Украины около 1,3 млн приглашений на временную работу.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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