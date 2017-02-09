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Красный крест приостановил свою работу в Афганистане

09.02.2017 07:43
Вчера были убиты шесть сотрудников Красного Креста
Красный крест приостановил свою работу в Афганистане
Фото: EPA
Международный Комитет Красного Креста приостановил свою деятельность в Афганистане из-за убийства шестерых его сотрудников. Об этом сообщает Reuters.

"Наши операции действительно приостанавливаются, потому что нам нужно понять, что действительно произошло прежде, чем мы сможем возобновить наши операции, на что надеемся", - заявил директор операции МККК Доминик Стиллхарт.

8 февраля сообщалось, что на севере Афганистана шесть афганских сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) были убитыРанее неизвестные напали на сотрудников Красного креста и застрелили шестерых из них.

Местные власти провинции Афганистана заявили, что к нападению может быть причастна террористическая группировка Исламское государство.

Нападение произошло тогда, когда сотрудники МККК доставляли гуманитарную помощь в заснеженные регионы Афганистана.

Еще два члены группы комитета пропали без вести.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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