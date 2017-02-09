Красный крест приостановил свою работу в Афганистане
09.02.2017 07:43
Вчера были убиты шесть сотрудников Красного Креста
Фото: EPA
Международный Комитет Красного Креста приостановил свою деятельность в Афганистане из-за убийства шестерых его сотрудников. Об этом сообщает Reuters.
"Наши операции действительно приостанавливаются, потому что нам нужно понять, что действительно произошло прежде, чем мы сможем возобновить наши операции, на что надеемся", - заявил директор операции МККК Доминик Стиллхарт.
8 февраля сообщалось, что на севере Афганистана шесть афганских сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) были убитыРанее неизвестные напали на сотрудников Красного креста и застрелили шестерых из них.
Местные власти провинции Афганистана заявили, что к нападению может быть причастна террористическая группировка Исламское государство.
Нападение произошло тогда, когда сотрудники МККК доставляли гуманитарную помощь в заснеженные регионы Афганистана.
Еще два члены группы комитета пропали без вести.
"Наши операции действительно приостанавливаются, потому что нам нужно понять, что действительно произошло прежде, чем мы сможем возобновить наши операции, на что надеемся", - заявил директор операции МККК Доминик Стиллхарт.
8 февраля сообщалось, что на севере Афганистана шесть афганских сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) были убитыРанее неизвестные напали на сотрудников Красного креста и застрелили шестерых из них.
Местные власти провинции Афганистана заявили, что к нападению может быть причастна террористическая группировка Исламское государство.
Нападение произошло тогда, когда сотрудники МККК доставляли гуманитарную помощь в заснеженные регионы Афганистана.
Еще два члены группы комитета пропали без вести.
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