Песков: Разговоры советника Трампа с послом РФ имели место

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, сообщения СМИ о содержании беседы советника Трампа и российского посла в США "неверные"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в декабре прошлого года контактировал с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Однако сообщения СМИ о содержании их беседы, по словам Пескова, являются неверными. Об этом сообщает российское прокремлевское агентство ТАСС.

"Если я правильно понимаю, общение, какие-то разговоры Флинна и Кисляка имели место. Но это лучше подтвердить в министерстве иностранных дел. В остальном информация неверная", - сказал Песков.

10 февраля 2017 года СМИ сообщали, что в последний месяц перед инаугурацией Дональда Трампа советник по нацбезопасности Майкл Флинн мог в приватном порядке обсудить с российским послом в Вашингтоне судьбу санкций США против России, вопреки заверениям администрации президента Соединенных Штатов.

Речь идет о персональных санкциях против российских дипломатов, которые были введены администрацией Барака Обамы в конце декабря 2016 года в качестве ответа на вмешательство российских хакеров в выборы президента США.

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