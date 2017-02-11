Запрет скандального указа: Трамп пообещал принять новые меры

По словам Трампа, новый указ будет мало отличаться от первого

В ответ на запрет судом антимиграционного указа, президент США Дональд Трамп пообещал принять новые меры для "безопасности страны". Об этом сообщает Politico.

По словам Трампа, новый указ будет мало отличаться от первого.

"Мы сделаем все, чтобы и впредь обеспечить безопасность нашей страны. Это произойдет быстро. Мы не допустим в нашу страну людей, которые хотят навредить нашему народу", - заявил президент США.

28 января 2017 года Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из семи мусульманских стран. Этот указ раскритиковали мировые лидеры, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Британии Тереза Мэй и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

После того, как власти штата Вашингтон подали в суд на Трампа, федеральный суд Сиэтла приостановил действие этого указа.

10 февраля апелляционный суд США поддержал запрет антимиграционного указа Трампа.

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