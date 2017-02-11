Спецслужбы подтвердили факты из компромата на Трампа - СМИ

Речь не идет о подтверждении непристойных данных из досье. Спецслужбами установлена правдивость фактов о разговорах с должностными лицами в России

Американские спецслужбы подтвердили некоторые из данные из 35-страничного компромата, собранного британским разведчиком на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке США.

Подчеркивается, что речь не идет о подтверждении непристойных данных из досье. Однако спецслужбами установлена правдивость фактов о разговорах "между должностными лицами в России и другими гражданами Российской Федерации".

О деталях этих разговоров журналистам не сообщили.

Подтверждается, что некоторые из бесед, описанных в компромате, действительно происходили с указанными лицами и в указанные даты.

Журналисты также сообщают, что некоторые из фигурантов, чьи разговоры были перехвачены разведкой, известны как "активные участники" процесса сбора информации, которая нанесла урон Хиллари Клинтон и помогла Трампу.

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Представители Федерального бюро расследований , Министерства юстиции и Центрального бюро расследований от комментариев отказались.

11 января сообщалось, что засекреченный доклад, представленный экс-президенту президенту США Бараку Обаме и Дональду Трампу, содержит также утверждения о том, что российские спецслужбы собирали компрометирующую личную и финансовую информацию о Трампе.

25 января стало известно, что источником доклада о якобы наличии у РФ компромата на президента США Дональда Трампа является 38-летний гражданин США Сергей Миллиан.

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