Спецслужбы подтвердили факты из компромата на Трампа - СМИ
Американские спецслужбы подтвердили некоторые из данные из 35-страничного компромата, собранного британским разведчиком на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке США.
Подчеркивается, что речь не идет о подтверждении непристойных данных из досье. Однако спецслужбами установлена правдивость фактов о разговорах "между должностными лицами в России и другими гражданами Российской Федерации".
О деталях этих разговоров журналистам не сообщили.
Подтверждается, что некоторые из бесед, описанных в компромате, действительно происходили с указанными лицами и в указанные даты.
Журналисты также сообщают, что некоторые из фигурантов, чьи разговоры были перехвачены разведкой, известны как "активные участники" процесса сбора информации, которая нанесла урон Хиллари Клинтон и помогла Трампу.
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Представители Федерального бюро расследований , Министерства юстиции и Центрального бюро расследований от комментариев отказались.
11 января сообщалось, что засекреченный доклад, представленный экс-президенту президенту США Бараку Обаме и Дональду Трампу, содержит также утверждения о том, что российские спецслужбы собирали компрометирующую личную и финансовую информацию о Трампе.
25 января стало известно, что источником доклада о якобы наличии у РФ компромата на президента США Дональда Трампа является 38-летний гражданин США Сергей Миллиан.
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