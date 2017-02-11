В аэропорту Лондона задержан подозреваемый в подготовке теракта

Мужчина был арестован после того, как сошел с рейса из Ирака

В аэропорту Гатвик в Лондоне по подозрению в подготовке террористических актов был задержан 44-летний мужчина из графства Хартфордшир. Об этом сообщает Sky News.

Офицеры отделения столичной полиции по борьбе с терроризмом задержали мужчину после того, как он сошел с рейсы из Ирака.

"В результате расследования, было принято решение арестовать мужчину согласно разделу пять закона о борьбе с терроризмом - подозрению в подготовке террористических актов", - сообщили в полиции.

9 февраля в немецком городе Геттинген в ходе спецоперации полиция задержала двоих подозреваемых в подготовке теракта.

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