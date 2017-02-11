Турция, Иран и РФ обсудят перемирие в Сирии на встрече в Астане

Турция, Иран и Россия намерены провести переговоры по Сирии в Астане, пригласив представителей США на них лишь в качестве наблюдателей

В столице Казахстана Астане 15-16 февраля пройдет заседание высокого уровня с участием Ирана, Турции и РФ по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

На встрече планируют обсудить соблюдение режима прекращения огня в Сирии, принять положение о совместной оперативной группе.

В Астану также пригласили делегации Иордании, правительства Башара Асада и вооруженной оппозиции Сирии, спецпредставителя ООН и в качестве наблюдателей - представителей США.

26 января оппозиция Сирии отвергла вариант новой конституции страны, который предложила Россия на международной встрече в Астане по сирийскому урегулированию.

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