Турция, Иран и РФ обсудят перемирие в Сирии на встрече в Астане
В столице Казахстана Астане 15-16 февраля пройдет заседание высокого уровня с участием Ирана, Турции и РФ по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Казахстана.
На встрече планируют обсудить соблюдение режима прекращения огня в Сирии, принять положение о совместной оперативной группе.
В Астану также пригласили делегации Иордании, правительства Башара Асада и вооруженной оппозиции Сирии, спецпредставителя ООН и в качестве наблюдателей - представителей США.
26 января оппозиция Сирии отвергла вариант новой конституции страны, который предложила Россия на международной встрече в Астане по сирийскому урегулированию.
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