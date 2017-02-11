ЦРУ закрыло доступ к данным заместителю советника Трампа
11.02.2017 22:30
ЦРУ закрыло доступ к секретной информации заму советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, выступающего за кооперацию с РФ
Майкл Флинн (фото - ЕРА)
Центральное разведывательное управление США закрыло доступ к секретной информации главному заместителю советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. Робин Таунли был проинформирован, что его запрос на доступ к секретной информации, необходимый для работы Совета по национальной безопасности, отклонен. Об этом сообщает The Politico.
Как пишут журналисты, случай с Таунли лишь подтверждает обострение конфликта между Флинном и разведывательным сообществом США. По данным источников издания, отказ ЦРУ заставил Таунли, бывшего офицера разведки морской пехоты, покинуть свой пост в Совете по национальной безопасности.
Один из источников сообщил, что отказ был одобрен директором ЦРУ Майком Помпео, одним из противников сотрудничества с Россией, и вызвал бешенство Флинна и его союзников, которые ранее высказывали сомнение в отношении методов работы разведывательного сообщества. Ранее Флинн вызвал раздражение разведок США нарушением дипломатического протокола во время общения с российским послом.
10 февраля 2017 года СМИ сообщали, что в последний месяц перед инаугурацией Дональда Трампа советник по нацбезопасности Майкл Флинн мог в приватном порядке обсудить с российским послом в Вашингтоне судьбу санкций США против России, вопреки заверениям администрации президента Соединенных Штатов.
Речь идет о персональных санкциях против российских дипломатов, которые были введены администрацией Барака Обамы в конце декабря 2016 года в качестве ответа на вмешательство российских хакеров в выборы президента США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в декабре прошлого года контактировал с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Однако сообщения СМИ о содержании их беседы, по словам Пескова, являются неверными.
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