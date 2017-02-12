Великобритания отмечает рост кибератак со стороны РФ
В Великобритании зафиксировали рост кибератак со стороны Российской Федерации, в том числе на правительственные учреждения. Об этом сообщил руководитель Центра национальной кибербезопасности (NCSC) Великобритании Киаран Мартин, пишет The Times.
NCSC отмечает, что российская агрессия в киберпространстве существенно усилилась. В частности, отмечается рост числа хакерских атак на незащищенные цели, такие как местные советы, благотворительные учреждения и университеты. По словам Мартина, хакеры охотятся на персональные данные или научные разработки.
В НАТО отмечают, что страна-агрессор резко усилила свою пропаганду с момента аннексии Крыма.
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