Новым президентом Германии стал Штайнмайер



"По итогам голосования Франк-Вальтер Штайнмайер избран президентом Германии", - отмечается в сообщении.



Всего в выборах принимали участие пять кандидатов.





Среди выборщиков, командированных партиями земельных парламентов, тренер футбольной сборной Йоахим Лев и травести-актриса Оливия Джонс.



"Их номинировали Зеленые. ХДС делегировал Федеральному собранию комика Гапе Керкелинґа и актрису Веронику Феррес. В то же время СДПГ выбрала для этой миссии актрису Ирис Бербен и певца Петера Маффая", - говорится в сообщении.