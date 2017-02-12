Новым президентом Германии стал Штайнмайер
12.02.2017 15:48
Франк-Вальтер Штайнмайер победил в первом же туре, получив 931 голос из 1260
Франк-Вальтер Штайнмайер
Экс-министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер стал новым президентом Германии. Об этом сообщает AFP в Twitter.
"По итогам голосования Франк-Вальтер Штайнмайер избран президентом Германии", - отмечается в сообщении.
"В поддержку социал-демократа в Федеральном собрании высказался 931 из депутатов бундестага и делегатов земельных парламентов, 103 воздержались. В голосовании приняло участие 1239 человек", - отмечает DW.
Всего в выборах принимали участие пять кандидатов.
Среди выборщиков, командированных партиями земельных парламентов, тренер футбольной сборной Йоахим Лев и травести-актриса Оливия Джонс.
"Их номинировали Зеленые. ХДС делегировал Федеральному собранию комика Гапе Керкелинґа и актрису Веронику Феррес. В то же время СДПГ выбрала для этой миссии актрису Ирис Бербен и певца Петера Маффая", - говорится в сообщении.
"По итогам голосования Франк-Вальтер Штайнмайер избран президентом Германии", - отмечается в сообщении.
"В поддержку социал-демократа в Федеральном собрании высказался 931 из депутатов бундестага и делегатов земельных парламентов, 103 воздержались. В голосовании приняло участие 1239 человек", - отмечает DW.
Всего в выборах принимали участие пять кандидатов.
Ранее сообщалось, что в Берлине в зале для пленарных заседаний Бундестага началось заседание Федерального собрания по избранию нового президента ФРГ.
В заседании Федерального собрания участвовали и представители партий, которые не представлены в Бундестаге. При этом выборщики от земель не обязательно должны быть сами региональные политики. Партии, представленные в земельных парламентах, нередко делегируют к Федеральному собранию своих единомышленников из числа известных в Германии людей - спортсменов, деятелей культуры, актеров.
Среди выборщиков, командированных партиями земельных парламентов, тренер футбольной сборной Йоахим Лев и травести-актриса Оливия Джонс.
"Их номинировали Зеленые. ХДС делегировал Федеральному собранию комика Гапе Керкелинґа и актрису Веронику Феррес. В то же время СДПГ выбрала для этой миссии актрису Ирис Бербен и певца Петера Маффая", - говорится в сообщении.
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