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Бердымухамедов переизбран в Туркменистане: почти 98% голосов

13.02.2017 09:03
Формально за пост президента боролись девять кандидатов, но практически все проголосовали за выдвиженца от Демократической партии Туркменистана
Бердымухамедов переизбран в Туркменистане: почти 98% голосов
Гурбангулы Бердымухамедов (фото - ЕРА)

Действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который занял пост в декабре 2006 года после скоропостижной кончины Сапармурата Ниязова, руководившего страной с 1991 года, на вчерашних выборах был переизбран на третий срок. Об этом заявили в Центризбиркоме страны.

При заявленной явке 97,27% Бердымухамедов набрал, утверждает местный ЦИК, 97,69% голосов избирателей. Явка была около 1% выше, чем на прошлых выборах.

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Осенью прошлого года Конституция Туркменистана была изменена в части, регулирующей возрастной ценз для кандидатов в президенты и срок президентских полномочий. Возраст подняли до 70 лет, а срок президентства - с пяти до семи лет.

Формально за пост президента боролись девять кандидатов, но практически все проголосовали за выдвиженца от Демократической партии Туркменистана.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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