Бердымухамедов переизбран в Туркменистане: почти 98% голосов
Действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который занял пост в декабре 2006 года после скоропостижной кончины Сапармурата Ниязова, руководившего страной с 1991 года, на вчерашних выборах был переизбран на третий срок. Об этом заявили в Центризбиркоме страны.
При заявленной явке 97,27% Бердымухамедов набрал, утверждает местный ЦИК, 97,69% голосов избирателей. Явка была около 1% выше, чем на прошлых выборах.
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Осенью прошлого года Конституция Туркменистана была изменена в части, регулирующей возрастной ценз для кандидатов в президенты и срок президентских полномочий. Возраст подняли до 70 лет, а срок президентства - с пяти до семи лет.
Формально за пост президента боролись девять кандидатов, но практически все проголосовали за выдвиженца от Демократической партии Туркменистана.
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