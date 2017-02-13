Политика из правой партии ФРГ исключат за слова о Холокосте

Руководство антииммигрантской немецкой партии "Альтернатива для Германии" не простило Бьорну Хёке скандальные высказывания

Руководство антииммигрантской немецкой партии "Альтернатива для Германии" решило начать процесс исключения из нее Бьорна Хёке, возглавляющего региональное отделение партии в федеральной земле Тюрингия, передает Би-би-си.

В пресс-службе партии уточнили, что голосование проводилось в ходе телефонной пресс-конференции. За исключение Хёке проголосовали девять из 13 членов федерального совета "Альтернативы для Германии".

Лидер партии Фрауке Петри заявила, что принятое решение подтверждает курс "Альтернативы для Германии" на защиту гражданских свобод. Сам Хёке выразил сожаление из-за принятого решения.

Причиной исключения Хёке стали его скандальные слова, произнесенные в середине января на съезде молодежного крыла партии в Дрездене. Тогда он раскритиковал находящийся в центре Берлина памятник жертвам Холокоста.

"Немцы - единственная нация, поставившая в центре своей столицы памятник собственному стыду", - сказал Хёке, призвав в корне изменить отношение страны к собственному прошлому.

После разгоревшегося скандала руководство партии пообещало провести юридический и политический анализ слов Хёке. Сам он утверждал, что его слова неверно истолковали и вырвали из контекста.

"Альтернатива для Германии" выступает за ограничение миграции в страну. Партия резко набрала популярность на фоне разразившегося в 2015 году миграционного кризиса в Европе.

Партия пользуется репутацией националистической, но в последнее время, по мнению экспертов, она пытается избавиться от этого ярлыка и позиционировать себя как альтернативу Христианско-демократическому союзу Ангелы Меркель.

В сентябре 2017 года в Германии пройдут парламентские выборы, по итогам которых будут сформированы новый состав парламента (бундестага) и новое правительство.

Ни у одной партии нет шансов единолично выиграть выборы. Кроме того, ни одна из них пока не готова формировать правящую коалицию с "Альтернативой для Германии".

Таким образом, высокий рейтинг партии, конкурирующей в первую очередь с ХДС, считается выгодным в первую очередь для трех левых партий, так как она оттягивает голоса у партии Меркель.

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