На Тайване автобус с туристами слетел с дороги: 32 погибших

Автобус, в котором всего находились 45 человек, перевернулся на шоссе недалеко от Тайбэя. По меньше мере 32 человека погибли, 13 госпитализированы

По меньшей мере 32 человека погибли при аварии туристического автобуса на Тайване. Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Всего в автобусе находились 45 человек, 13 из которых были доставлены в больницу, сообщают спасательные службы. У большинства пострадавших серьезные травмы.



Авария произошла в ночь с понедельник на вторник на шоссе недалеко от Тайбэя. Все пострадавшие были жителями Тайваня, среди них много пожилых людей, сообщают спасатели.

По данным местных СМИ, туристы ехали с фермы, где они наблюдали за цветением сакуры. Пока не ясно, что стало причиной аварии. Полиция проверяет, не превышал ли скорость водителя автобуса.

По данным других СМИ, автобусу было около 19 лет. Он принадлежал агентству, которое организовывает туры по всему Тайваню.









В июле прошлого года в аварии около Тайбэя погибли 26 туристов. По мнению правоохранительных органов, водитель спровоцировал аварию намеренно. Он был пьян и поджег водительское кресло.

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