Штаб Макрона: РФ вмешивается в предвыборную кампанию Франции
Два крупных СМИ Russia Today и Sputnik, принадлежащие российскому государству, ежедневно занимаются тем, что распространяют ложную информацию. Эти "новости" подхватывают, цитируют, что негативно влияет на демократическую систему Франции. Уже было осуществлено сотни кибератак на интернет-ресурсы движения кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона. Об этом заявил руководитель политического движения Макрона "Вперед" Ришар Ферран, передает RFI.
Как отмечается, примеров фейковых новостей о Макроне непосредственно от российских СМИ Ферран не привел. Он лишь упомянул "слух", распространенный во французских медиа во время недавнего визита Макрона в Ливан. Речь идет об утверждении о том, что кандидат в президенты во время предвыборной поездки жил в посольстве Франции в Бейруте "за счет налогоплательщиков", не оплачивая проживание из бюджета своей кампании.
"Это, очевидно, не соответствовало действительности, но слух разошелся, и вред был нанесен", - заявил Ферран.
6 февраля сообщалось, что, согласно опросам социологов, независимый кандидат Эммануэль Макрон, выступающий за сохранение ЕС и за свободу торговли, лидирует в опросе общественного мнения, которые проводятся накануне выборов президента Франции.
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