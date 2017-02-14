Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку

Отставке предшествовала критика в адрес Флинна за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком в конце декабря

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майкл Флинн подал в отставку, передает Би-би-си.

Отставке предшествовала критика в адрес Флинна за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком в конце декабря.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Флинн извинился перед вице-президентом Майком Пенсом за то, что неверно проинформировал администрацию о своих контактах с Кисляком.

При этом советник президента США Келлиан Конуэй заявила в интервью телеканалу MSNBC, что Флинн пользуется абсолютным доверием Трампа.

В своем заявлении об отставке Флинн признал, что в период, предшествующий инаугурации Трампа, он "по неосторожности предоставил вице-президенту и другим неполную информацию относительно моих телефонных разговоров с послом России".

Американские СМИ также сообщили, что Минюст предупредил Белый дом о том, что контакты Флинна и Кисляка имели место. По мнению Минюста, Флинн мог стать мишенью для шантажа со стороны России.

Согласно заявлению Белого дома, новым советником по национальной безопасности станет Джозеф Кит Келлог, более известный как Кит Келлог, ранее занимавший пост главы аппарата Совета по национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление США закрыло доступ к секретной информации главному заместителю советника президента США по нацбезопасности Флинну.

10 февраля 2017 года СМИ сообщали, что в последний месяц перед инаугурацией Дональда Трампа советник по нацбезопасности Майкл Флинн мог в приватном порядке обсудить с российским послом в Вашингтоне судьбу санкций США против России, вопреки заверениям администрации президента Соединенных Штатов.

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