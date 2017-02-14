Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку
Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майкл Флинн подал в отставку, передает Би-би-си.
Отставке предшествовала критика в адрес Флинна за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком в конце декабря.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что Флинн извинился перед вице-президентом Майком Пенсом за то, что неверно проинформировал администрацию о своих контактах с Кисляком.
При этом советник президента США Келлиан Конуэй заявила в интервью телеканалу MSNBC, что Флинн пользуется абсолютным доверием Трампа.
В своем заявлении об отставке Флинн признал, что в период, предшествующий инаугурации Трампа, он "по неосторожности предоставил вице-президенту и другим неполную информацию относительно моих телефонных разговоров с послом России".
Американские СМИ также сообщили, что Минюст предупредил Белый дом о том, что контакты Флинна и Кисляка имели место. По мнению Минюста, Флинн мог стать мишенью для шантажа со стороны России.
Согласно заявлению Белого дома, новым советником по национальной безопасности станет Джозеф Кит Келлог, более известный как Кит Келлог, ранее занимавший пост главы аппарата Совета по национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление США закрыло доступ к секретной информации главному заместителю советника президента США по нацбезопасности Флинну.
Речь идет о персональных санкциях против российских дипломатов, которые были введены администрацией Барака Обамы в конце декабря 2016 года в качестве ответа на вмешательство российских хакеров в выборы президента США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в декабре прошлого года контактировал с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Однако сообщения СМИ о содержании их беседы, по словам Пескова, являются неверными.
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