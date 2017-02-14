Курильские острова: Япония выразила протест РФ из-за названий
Япония осудила присвоение пяти Курильским островам российских названий. Об этом сообщает Kyodo.
"Это неприемлемо, противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест РФ по дипломатическим каналам", - сказал генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суги.
По информации ТАСС, пять безымянных островов Курильской гряды получили названия. Острова назвали в честь генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, дипломата Андрея Громыко, бывшего губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова и капитана дальнего плавания Анны Щетининой.
23 сентября 2016 года сообщалось, что власти Японии не намерены отказываться от 4 Курильских островов.
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