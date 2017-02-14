Курильские острова: Япония выразила протест РФ из-за названий

Вчера Япония направила протест РФ по дипломатическим каналам из-за присвоения пяти Курильским островам российских названий

Япония осудила присвоение пяти Курильским островам российских названий. Об этом сообщает Kyodo.

"Это неприемлемо, противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест РФ по дипломатическим каналам", - сказал генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суги.

По информации ТАСС, пять безымянных островов Курильской гряды получили названия. Острова назвали в честь генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, дипломата Андрея Громыко, бывшего губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова и капитана дальнего плавания Анны Щетининой.

23 сентября 2016 года сообщалось, что власти Японии не намерены отказываться от 4 Курильских островов.

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