КНДР требует выдать тело брата Ким Чен Ына

В Малайзии заявили, что не пойдут на уступки и будут придерживаться всех необходимых процедур

Северная Корея обратилась к Малайзии с просьбой выдать тело убитого в аэропорту Куала-Лумпура мужчины, которого считают сводным братом лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает ВВС.

Местные власти проводят вскрытие, чтобы выяснить причину смерти Ким Чон Нама. Пхеньян, по сообщениям, возражал против этого.

Полиция уже задержала главную подозреваемую - женщину, которая якобы непосредственно отравила Ким Чон Нама.

Северная Корея, по сообщениям, направила ряд своих представителей в госпиталь, чтобы требовать передачи тела.

Власти Малайзии официально не подтвердили, что погибший - именно Ким Чон Нам. Мужчина путешествовал под именем Ким Чхоль.

В Малайзии заявили, что не пойдут на уступки и будут придерживаться всех необходимых процедур.

Старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чон Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.

Ким Чен Нам являлся старшим сыном бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходился сводным братом нынешнему лидеру КНДР - Ким Чен Ыну, у них разные матери.

Он ранее считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако в 2001 году у него возник конфликт с отцом после неудачной попытки попасть в Японию по поддельному паспорту и он решил уехать из страны.

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