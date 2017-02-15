Мэттис выдвинул ультиматум странам-членам НАТО

Министр обороны США потребовал от союзников по НАТО увеличить их расходы на альянс

Министр обороны США Джеймс Мэттис сделал союзникам по НАТО ультимативное предупреждение, что если они не повысят свои расходы на оборону, то Соединенные Штаты могут изменить свои отношения с ними. Об этом сообщает The Washington Post.

Заявление было сделано в ходе встречи за закрытыми дверями с министрами обороны стран НАТО.

"Я должен прояснить политическую реальность в Соединенных Штатах и заявить справедливое требование от людей моей страны в конкретных условиях", - сказал Мэттис. "Америка будет выполнять свои обязанности, но если ваши страны не хотят, чтобы Америка умерила свою приверженность альянсу, каждая из ваших столиц должна показать свою поддержку нашей общей обороне", - добавил он.

"Нет, американский налогоплательщик больше не может нести непропорционально большую долю затрат на защиту западных ценностей", - сказал Мэттис.

По мнению Вашингтона, многие страны НАТО не отчисляют 2% от их ВВП, как было обещано.

В январе президент США Дональд Трамп заявил, что считает НАТО устаревшим. Также, по его мнению, страны-члены альянса не отчисляют на общую оборону столько, сколько должны.

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