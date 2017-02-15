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Мэттис выдвинул ультиматум странам-членам НАТО

15.02.2017 19:52
Министр обороны США потребовал от союзников по НАТО увеличить их расходы на альянс
Мэттис выдвинул ультиматум странам-членам НАТО
Джеймс Мэттис (фото - ЕРА)

Министр обороны США Джеймс Мэттис сделал союзникам по НАТО ультимативное предупреждение, что если они не повысят свои расходы на оборону, то Соединенные Штаты могут изменить свои отношения с ними. Об этом сообщает The Washington Post.

Заявление было сделано в ходе встречи за закрытыми дверями с министрами обороны стран НАТО.

"Я должен прояснить политическую реальность в Соединенных Штатах и заявить справедливое требование от людей моей страны в конкретных условиях", - сказал Мэттис. "Америка будет выполнять свои обязанности, но если ваши страны не хотят, чтобы Америка умерила свою приверженность альянсу, каждая из ваших столиц должна показать свою поддержку нашей общей обороне", - добавил он.

"Нет, американский налогоплательщик больше не может нести непропорционально большую долю затрат на защиту западных ценностей", - сказал Мэттис.

По мнению Вашингтона, многие страны НАТО не отчисляют 2% от их ВВП, как было обещано. 

В январе президент США Дональд Трамп заявил, что считает НАТО устаревшим. Также, по его мнению, страны-члены альянса не отчисляют на общую оборону столько, сколько должны.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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