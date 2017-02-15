Мэттис выдвинул ультиматум странам-членам НАТО
Министр обороны США Джеймс Мэттис сделал союзникам по НАТО ультимативное предупреждение, что если они не повысят свои расходы на оборону, то Соединенные Штаты могут изменить свои отношения с ними. Об этом сообщает The Washington Post.
Заявление было сделано в ходе встречи за закрытыми дверями с министрами обороны стран НАТО.
"Я должен прояснить политическую реальность в Соединенных Штатах и заявить справедливое требование от людей моей страны в конкретных условиях", - сказал Мэттис. "Америка будет выполнять свои обязанности, но если ваши страны не хотят, чтобы Америка умерила свою приверженность альянсу, каждая из ваших столиц должна показать свою поддержку нашей общей обороне", - добавил он.
"Нет, американский налогоплательщик больше не может нести непропорционально большую долю затрат на защиту западных ценностей", - сказал Мэттис.
По мнению Вашингтона, многие страны НАТО не отчисляют 2% от их ВВП, как было обещано.
В январе президент США Дональд Трамп заявил, что считает НАТО устаревшим. Также, по его мнению, страны-члены альянса не отчисляют на общую оборону столько, сколько должны.
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