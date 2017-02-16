Иммигранты в США в знак протеста закрыли свои магазины и кафе

Организаторы призвали иммигрантов не выходить на работу, не ходить в магазины и кафе, чтобы показать, насколько они важны для страны

Сегодня в США проходит акция "День без иммигрантов" в знак протеста против политики президента страны Дональда Трампа. Организаторы призывают иммигрантов остаться дома и не выходить на работу, также не ходить в магазины, кафе и даже не пускать детей в школы, чтобы показать, насколько они важны для страны. Об этом сообщает ВВС.

По мнению активистов, к акции присоединятся тысячи человек в крупных городах страны, включая Бостон, Хьюстон и Нью-Йорк. В них в этот день будут закрыты сотни ресторанов, магазинов и других заведений.

По информации СМИ, в самом центре Филадельфии пустует итальянский рынок, местные магазинчики, которыми владеют в основном мексиканцы, закрыты.

В Филадельфии и Вашингтоне закрыты многие рестораны. Их владельцы решили также присоединиться к акции.

В здании Пентагона закрыты некоторые кафе, так как сотрудники, работающие в них, отказались выйти на работу. К акции присоединились работники кафе Starbucks, Taco Bell и Burger King.

В Колледже Уэллсли в Массучусетсе обещали убрать из местного музея все работы, созданные иммигрантами.

В Чикаго к акции присоединилась сеть продуктов магазинов Pete's Fresh Market, которым владеет Ванесса Дремонас, приехавшая в США из Греции. Она закрыла пять из 12 магазинов и разрешила сотрудникам не выходить на работу. В городе также закрыта часть ресторанов сети El Milagro.

28 января 2017 года Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из семи мусульманских стран. Этот указ раскритиковали мировые лидеры, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Британии Тереза Мэй и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

После того, как власти штата Вашингтон подали в суд на Трампа, федеральный суд Сиэтла приостановил действие этого указа.

10 февраля апелляционный суд США поддержал запрет антимиграционного указа Трампа.

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