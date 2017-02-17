Цукерберг хочет сменить формат Facebook

Марк Цукерберг хочет создать на базе cоцсети социальную инфраструктуру для развития глобального сообщества

Марк Цукерберг намерен заняться развитием социальной инфраструктуры для формирования глобального сообщества на базе основанной им соцсети Facebook. Об этом cообщает DW.

"Сейчас по всему миру есть люди, которые остались за бортом глобализации, и движения, выступающие за отход от глобальных связей", - отметил основатель Facebook в обращении к пользователям.

В этой связи Цукерберг хочет перейти от формата соцсети для друзей и семьи к развитию глобальной социальной инфраструктуры.

"В такие времена, как сейчас, самое важное, что мы в Facebook можем сделать - это создать социальную инфраструктуру, чтобы дать людям возможность выстроить глобальное сообщество, которое работает для всех нас", - подчеркнул Цукерберг.

Он выделил пять основных направлений - развитие взаимной поддержки, обеспечение безопасности, информированности, гражданской активности и вовлеченности представителей разных культур и взглядов.

Говоря о распространении информации, Цукерберг выразил обеспокоенность по поводу "пузырей фильтров" (персонализация поиска и показа информации, при которой пользователь видит только то, что ему нравится и соответствует его взгляда, - ред.) и распространения фейковых новостей.

По мнению Цукерберга, проблемой является и то, что сенсационные и простые сообщения распространяются быстрее остальных.

"В худшем случае, происходит упрощение важных тем и их гиперболизация до крайностей", - сказал глава соцсети.

"Чтобы ограничить распространение кричащих заголовков, Facebook вводит алгоритмы по учету, читал ли пользователь статью по ссылке прежде, чем ей поделиться. Это обстоятельство влияет на показ таких материалов в ленте новостей юзеров", - отмечается в сообщении.

Цукерберг отметил, что Facebook разработал искусственный интеллект, который должен распознавать запрещенный контент. Эта технология начнет частично применяться уже в 2017 году.

В социальной сети Facebook зарегистрированы около 1,9 млрд активных пользователей.

7 февраля сообщалось, что часть акционеров Facebook выступает за то, чтобы исключить Марка Цукерберга, основателя компании.

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