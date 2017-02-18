В Китае археологи обнаружили крепостные ворота древнего города

Открытие было сделано спустя более чем полвека после начала археологических изучения

В Китае ученые, проводящие раскопки на месте древнего города Чжэнхань на территории городского округа Синьчжэн в провинции Хэнань, обнаружили остатки городских ворот. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.

Это открытие было сделано спустя более чем полвека после начала археологических изучения.

Отмечается, что открытие археологов имеет важное значение для исследования древнекитайского фортификационного искусства.





Фото: russian.news.cn

9 февраля археологи Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили новую пещеру, где когда-то хранились свитки Мертвого моря.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.