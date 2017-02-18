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В Китае археологи обнаружили крепостные ворота древнего города

18.02.2017 06:26
Открытие было сделано спустя более чем полвека после начала археологических изучения
В Китае археологи обнаружили крепостные ворота древнего города
Фото: russian.news.cn

В Китае ученые, проводящие раскопки на месте древнего города Чжэнхань на территории городского округа Синьчжэн в провинции Хэнань, обнаружили остатки городских ворот. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.

Это открытие было сделано спустя более чем полвека после начала археологических изучения.

Отмечается, что открытие археологов имеет важное значение для исследования древнекитайского фортификационного искусства.

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Фото: russian.news.cn

9 февраля археологи Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили новую пещеру, где когда-то хранились свитки Мертвого моря.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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