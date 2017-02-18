Убийство Ким Чен Нама: задержан гражданин Северной Кореи
В деле убийства сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чен Нама арестован новый подозреваемый, гражданин Северной Кореи. Об этом сообщили в полиции Малайзии, передает The New York Times.
Задержан 46-летний Ри Йон Чол. Полиция не сообщает подробностей.
Ранее были задержаны трое: гражданка Индонезии, ее парень-малайзиец и гражданка Вьетнама.
По словам одной из задержанных, она думала, что принимает участие в розыгрыше и не планировала убийство.
14 февраля сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чен Нам был убит в Малайзии. На следующий день полиция Малайзии сообщила о задержании в аэропорту Куала-Лумпура женщины, подозреваемой в причастности к убийству.
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