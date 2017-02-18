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Убийство Ким Чен Нама: задержан гражданин Северной Кореи

18.02.2017 11:15
Ранее по подозрению в причастности к убийству были задержаны трое, но это первый арестованный гражданин КНДР
Убийство Ким Чен Нама: задержан гражданин Северной Кореи
Фото: EPA

В деле убийства сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чен Нама арестован новый подозреваемый, гражданин Северной Кореи. Об этом сообщили в полиции Малайзии, передает The New York Times.

Задержан 46-летний Ри Йон Чол. Полиция не сообщает подробностей. 

Ранее были задержаны трое: гражданка Индонезии, ее парень-малайзиец и гражданка Вьетнама. 

По словам одной из задержанных, она думала, что принимает участие в розыгрыше и не планировала убийство.

14 февраля сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чен Нам был убит в Малайзии. На следующий день полиция Малайзии сообщила о задержании в аэропорту Куала-Лумпура женщины, подозреваемой в причастности к убийству.

Читайте также: За смертью брата Ким Чен Ына стоит Северная Корея - Reuters

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ЛIГАБiзнесIнформ
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