Убийство Ким Чен Нама: задержан гражданин Северной Кореи

Ранее по подозрению в причастности к убийству были задержаны трое, но это первый арестованный гражданин КНДР

В деле убийства сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чен Нама арестован новый подозреваемый, гражданин Северной Кореи. Об этом сообщили в полиции Малайзии, передает The New York Times.

Задержан 46-летний Ри Йон Чол. Полиция не сообщает подробностей.



Ранее были задержаны трое: гражданка Индонезии, ее парень-малайзиец и гражданка Вьетнама.

По словам одной из задержанных, она думала, что принимает участие в розыгрыше и не планировала убийство.

14 февраля сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чен Нам был убит в Малайзии. На следующий день полиция Малайзии сообщила о задержании в аэропорту Куала-Лумпура женщины, подозреваемой в причастности к убийству.

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