Кибератаки РФ на США: ФБР проводит сразу три расследования - СМИ

Какие юридические и физические лица находятся под пристальным вниманием спецслужб - пока неизвестно

Федеральное бюро расследований проводит по меньшей мере три расследования по делу о предполагаемом вмешательстве хакеров на президентские выборы в США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Агенты ФБР в Питтсбурге пытаются установить личности взламывавших компьютерные системы Демократической партии в 2015-м и первой половине 2016 года. Тем не менее, Министерство юстиции США пока сочло собранные данные недостаточными для передачи дела в суд.

Согласно источникам издания в министерстве юстиции в Вашингтоне, четких доказательств для обвинительного заключения пока не хватает.

Другое расследование ведет офис ФБР в Сан-Франциско, агенты которого работают над идентификацией хакеров, которые назвали себя Guccifer-2. Именно они похитили и опубликовали электронные письма Джона Подесты, возглавлявшего избирательный штаб Хиллари Клинтон.

Офис в Вашингтоне в свою очередь пытается получить данные у информаторов ФБР и собирает данные, перехваченные из-за рубежа, финансовые переводы в США от российских компаний, а также инвестиции граждан РФ в зарубежные компании.

Издание пока не может подтвердить, какие юридические и физические лица находятся под пристальным вниманием спецслужб.

8 октября 2016 года США официально обвинили Российскую Федерацию в организации кибератак на штаб Демократическую партию во время избирательной кампании.

10 декабря 44-й президент США Барак Обама дал приказ разведывательным службам США изучить и подготовить доклад о вмешательстве Российской Федерации в американские президентские выборы.

10 декабря ЦРУ США пришло к выводу, что Россия вмешалась в президентские выборы, чтобы помочь Дональду Трампу победить.

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