Сенатор-республиканец призывает Трампа к новым санкциям против РФ

По словам сенатора, Дональду Трампу стоит признать, что хотя пострадала только Демократическая партия, однако США должны наказать Россию за кибератаки

Сенатор из Республиканской партии Линдси Грэм ожидает, что сенат США перейдет к вопросу санкций против России за вмешательство в выборы и что президент Дональд Трамп поддержит это решение. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает агентство Укринформ.

"Только что наши друзья-демократы осознают, что Трамп победил на выборах и позволят ему сформировать правительство, мы перейдем к другим вопросам, и первым пунктом списка будут санкции против России", - сказал он.

По словам Грэма, Трампу стоит признать, что хотя пострадала Демократическая партия, однако США должны наказать Россию за такие действия.

"Моя самая большая обеспокоенность в отношении президента Трампа, и я бы хотел в этом ему помочь как могу, это то, что он ни разу не стал перед камерами и не сказал, что, хотя от российского вмешательства пострадала Демократическая партия, но теперь я, как лидер свободного мира и демократии у нас дома, заверяю вас, что они заплатят за это", - отметил Грэм.

По мнению сенатора, политикам в США стоит договориться, что атака на одну партию - это атака на все.

"Мы бы ввели санкции против России за вмешательство в наши выборы, отдельно от санкций за то, что они сделали в Крыму. Мы будем голосовать за них, это будут обе партии, мы получим больше чем 75 голосов. И моя цель положить это на стол президенту Трампу, и, я надеюсь, он присоединится к этой идее, ведь как лидер свободного мира должен работать с нами, чтобы наказать Россию", - сказал он.

16 февраля 2017 года сообщалось, что лидеры Демократической партии в Конгрессе США внесли на рассмотрение двухпартийный законопроект, цель которого воспрепятствовать отмене санкций против РФ администрацией Трампа.

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