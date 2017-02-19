В Грузии тысячи людей вышли на митинг в защиту свободы слова
В столице Грузии Тбилиси тысячи людей вышли на акцию протеста против закрытия телеканала Рустави-2 и в защиту свободы СМИ. Об этом сообщает Радио Свобода.
Более 10 тыс человек пришли под стены парламента.
За день до акции протеста телеканал Рустави-2 прекратил вещание, вместо него в эфире высветился призыв выйти на протест и поддержать свободу слова.
Фото: ЕРА
Руководство телеканала обвиняет власти в попытке захватить контроль над ним с помощью бизнесмена Кибари Халваши, который продал контрольный пакет акций телеканала 10 лет назад, а сейчас пытается его отсудить.
Фото: ЕРА
Президент Грузии Гиорги Маргвелашвили уже высказал свою "полную поддержку всем средствам массовой информации и особенно Рустави-2".
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