В Грузии тысячи людей вышли на митинг в защиту свободы слова

За день до акции протеста телеканал Рустави-2 прекратил вещание, вместо него в эфире высветился призыв выйти на протест и поддержать свободу слова

В столице Грузии Тбилиси тысячи людей вышли на акцию протеста против закрытия телеканала Рустави-2 и в защиту свободы СМИ. Об этом сообщает Радио Свобода.

Более 10 тыс человек пришли под стены парламента.

За день до акции протеста телеканал Рустави-2 прекратил вещание, вместо него в эфире высветился призыв выйти на протест и поддержать свободу слова.





Фото: ЕРА

Руководство телеканала обвиняет власти в попытке захватить контроль над ним с помощью бизнесмена Кибари Халваши, который продал контрольный пакет акций телеканала 10 лет назад, а сейчас пытается его отсудить.





Фото: ЕРА

Президент Грузии Гиорги Маргвелашвили уже высказал свою "полную поддержку всем средствам массовой информации и особенно Рустави-2".

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